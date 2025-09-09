Dealul Corbului, comuna Vima Mică, județul Maramureș viața oamenilor a urmat, timp de generații, același drum. Un drum al binelui, al comuniunii și al muncii! Dealul Corbului este într-o zonă superbă, unde oamenii și-au lucrat terenurile de generații. Accesul la gospodării și la pământuri se făcea dintr-o gospodărie în alta, timp de decenii, deoarece liniștea locului îmbia oamenii la înțelegere și întrajutorare!

Vremurile s-au schimbat și situațiile mai puțin plăcute au ajuns și în acest paradis al Maramureșului.

Blocarea drumului

Vorbim despre un caz pe cât de izolat, pe atât de comun în destule comunități. Aici la Dealul Corbului, două familii s-au trezit fără cale de acces la propriile gospodării! Peste noapte, un vecin a pus poartă și lacăt la intrarea pe un drum de servitute care a reprezentat drumul către casă pentru zeci de ani și pentru mai multe generații! Oamenii locului confirmă acest aspect, dar parcă le e frică să vorbească și să spună lucrurilor pe nume.

În urmă cu aproximativ trei ani, proprietarul terenului cu ieșire la drumul principal a decis să blocheze acest acces. Vecinii săi, care își foloseau în mod tradițional drumul, s-au trezit izolați. Încercările de a rezolva situația pe cale amiabilă au eșuat, ajungându-se la un proces.

Problema administrativă

La primăria Vima Mică, cei doi localnici afectați au descoperit că drumul respectiv nu mai figura pe hărțile oficiale. Toți știau de el, pe hărțile vechi apărea, dar pe hărțile noi, nu! Topograful primăriei Vima Mică a recunoscut, arătându-se uimit de cum a dispărut acel drum de pe hărți. Practic, traseul folosit de părinții și bunicii lor dispăruse din documentele cadastrale.

Intervenția prefecturii

Pentru a clarifica situația, la începutul anului 2023, situația a fost prezentată prefectului județului Maramureș, Rudolf Stauder. După consultarea cu un specialist topograf, prefectul i-a îndrumat pe localnici să deschidă un proces pentru a solicita în instanță restabilirea drumului de servitute. Același lucru l-a spus și primarul de Vima.

Procesul și rolul primarului

În timpul procesului, pe lângă proprietarul care blocase accesul, a apărut și un alt personaj cheie: primarul comunei Vima Mică, Liviu Balint. Acesta a fost martor în favoarea pârâtului și a depus un document oficial semnat de primărie. În document se preciza că există o altă cale de acces, o alternativă, pe care vecinii l-ar putea folosi. În realitate, drumul invocat era unul agricol sau forestier, impracticabil pentru accesul zilnic al unei gospodării. Instanța a dat câștig de cauză pârâtului, iar localnicii au pierdut procesul. Alternativa impracticabilă e mai lungă cu aproximativ 1,8 km și în aceste momente se reabilitează din banii primăriei Vima.

Despre primarul de Vima:

Liviu Balint este primarul comunei Vima Mică din 2016, ales din partea PSD, aflat în prezent la al treilea mandat consecutiv. Înainte de a deveni primar, a ocupat funcția de viceprimar. Deși conduce comuna de aproape un deceniu, percepția locală rămâne că administrația pe care o conduce „nici nu face, nici nu desface”. În acest context, Vima Mică continuă să fie considerată una dintre cele mai slab dezvoltate comune din județul Maramureș. În cadrul Programului Național pentru Dezvoltare Rurală 2014–2020 / Planul Strategic 2023–2027, primăria Vima Mică a organizat o licitație pentru executarea lucrărilor de modernizare a drumurilor de interes local. Procedura s-a încheiat pe 27 iunie 2025. În lipsa unei implementări rapide, proiectul riscă să piardă finanțarea și să ducă la sistarea investițiilor promise.

Un alt obiectiv major, depus prin PNDR 2014–2020 / PS 2023–2027, viza modernizarea drumurilor agricole din comună. Proiectul, aflat la stadiul de execuție, riscă să rămână blocat din cauza lipsei de urgență în demararea lucrărilor. În lipsa unui management eficient, investiția are toate șansele să rămână „în aer”. Pe lângă ratarea oportunităților, Balint s-a mai evidențiat prin certuri și scandaluri cu cei din Ponorâta. Deși au existat oportunități de finanțare semnificative prin programele naționale și europene, administrația condusă de Liviu Balint a dat dovadă de întârzieri și lipsă de dinamism în gestionarea proiectelor. Rezultatul este vizibil: infrastructura rămâne deficitară, iar comuna continuă să se situeze în coada dezvoltării județului.



Interesele din spatele cazului

Ulterior, în poveste a intrat și Giurgiu Virgil, cumnatul proprietarului care blocase accesul. El este cunoscut ca apropiat al omului de afaceri Ioan Coman, fiind angajat al acestuia. Acesta din urmă a împrejmuit o zonă din Dealul Corbului pentru a construi un țarc de mistreți pe terenul oamenilor. O speță despre care presa locală a scris și în trecut.

Varianta alternativă a primarului

În vara anului 2025, primarul Balint a început lucrări de consolidare pe așa-numita variantă alternativă de drum, care nici astăzi nu este practicabilă. Imaginile arată însă un traseu dificil, mai degrabă un drum forestier, departe de a oferi acces normal pentru două gospodării. Localnicii consideră că soluția nu rezolvă problema reală și se judecă pe banii lor, pentru drepturile lor și nimeni nu-i aude.

Concluzie

Toată povestea ridicat suspiciuni că întreaga situație favorizează, de fapt, anumite interese private. Localnici vorbesc, dar se tem și cunosc realitatea! Însă cine-i ascultă?

Astăzi, cei doi vecini rămân fără acces direct la gospodăriile și terenurile lor. Procesul a fost pierdut, documentele oficiale confirmă doar varianta dificilă de drum, construită pe banii românilor de primăria Vima Mică, pe un traseu de aproape 2 kilometrii, în timp ce, varianta cu vechiul drum de servitute ar fi fost de mai puțin 150 de metri. Cazul ridică o întrebare esențială: cine protejează drepturile cetățenilor atunci când autoritățile și interesele private se intersectează?”

Andrei BUDA