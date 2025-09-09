Miercuri,10 septembrie, la ora 15.00, la Muzeul Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» are loc vernisajul unei noi expoziții temporare.
Expoziția îi aduce împreună, într-un dialog simbolic, pe artistul Antal Vásárhelyi și pe prietenul său Mihai Olos.
Două destine artistice apropiate, două viziuni diferite, unite de aceeași căutare: cum poate fi transpusă realitatea vizibilă într-un spațiu multidimensional și reflectată pe un plan pictural?
Întâlnirea lor vizuală devine un omagiu al prieteniei și o invitație adresată publicului: să descopere un univers unde planul devine poartă către infinit.
Expoziția poate fi vizitată de marți până duminică, până în 5 octombrie.
