Ilie Bolojan a spus într-un interviu recent pentru Bloomberg că țara este la un pas de incapacitate de plată. Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, a explicat, într-un interviu pentru Realitatea Plus, situația fiscală a României și riscurile asociate unei eventuale incapacități de plată.

În dialogul său, Adrian Vasilescu a clarificat diferențele dintre conceptele de „incapacitate de plată” și „faliment al țării”, a explicat contextul istoric al precedentelor încetări de plăți și a detaliat măsurile necesare pentru a evita un astfel de scenariu, subliniind importanța planificării și a intervențiilor guvernamentale pentru menținerea stabilității financiare.

„În primul rând, această expresie „incapacitate de plată”, care este expresia corectă în discuție la această oră, trebuie pusă față în față cu altă sintagmă, care circulă prea mult pe canale în zilele astea, și anume falimentul țării. Sigur că asta sperie, sigur că intervin foarte multe pericole, chiar panică, dar nu este țara în niciun fel de pericol de faliment. Este ridicolă această expresie.

Este vorba de risc de incapacitate de plată. Risc înseamnă o ipoteză, înseamnă o posibilitate de a intra în incapacitate de plată dacă guvernul, dacă autoritățile nu iau măsurile care se impun. Sigur că aceste măsuri sunt, foarte multe dintre ele, dureroase.

Dar nu avem încotro, după ce ani în șir România a cheltuit mai mult decât a încasat, a consumat mai mult decât a produs. Aceste dezechilibre care s-au întâmplat au dus la o situație care trebuie reparată. Și nu există o altă posibilitate de a fi reparată decât prin evitarea unei încetări de plăți, care ar fi o situație destul de gravă. România, în istoria ei, de două ori a fost în încetare de plăți: în 1933, în timpul crizei interbelice, și în 1981, în timpul în care criza mondială plecată din America, după criza petrolului din 1973 și 1979, s-a întâmplat ca România să plătească foarte scump această criză, și până la urmă s-a ajuns la o a doua încetare de plăți, cea din 1981. Ei bine, încetarea de plăți o plătim și acum, de atunci”, a spus adrian Vasilescu într-un interviu pentru Realitatea Plus.