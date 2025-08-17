ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 17 august, ora 21 – 18 august, ora 10

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică

Zone afectate: cea mai mare parte a Transilvaniei, local centrul Moldovei

În cea mai mare parte a Transilvaniei și local în centrul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…55 km/h) și izolat grindină de mici dimensiuni (1 – 2 cm). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…25 l/mp și izolat de peste 35…40 l/mp.

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 17 august, ora 21 – 18 august, ora 10

Fenomene vizate: averse importante cantitativ

Zone afectate: județele Maramureș, Suceava, Botoșani, Neamț, zona montană a județului Bistrița-Năsăud

În județele Maramureș, Suceava, Botoșani și Neamț, precum și în zona montană a județului Bistrița-Năsăud vor fi averse însemnate cantitativ. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 40…50 l/mp și izolat de peste 60 l/mp.