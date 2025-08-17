În perioada 1-15 august 2025, Sectorul Cultural și Comunicații Media, în colaborare cu Departamentul Media-Online al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, a organizat cea de-a șasea ediție consecutivă a proiectului eparhial „Icoana Maicii Domnului în casa omului”.

Proiectul are loc an de an în contextul Praznicului Adormirii Maicii Domnului, perioadă de post și rugăciune, când credincioșii își îndreaptă gândurile și cererile către Născătoarea de Dumnezeu, grabnic ajutătoare și solitoare pentru cei care o cheamă în rugăciune.

La ediția din acest an au fost primite 80 de icoane trimise din eparhie, dar și din alte zone ale țării și din diaspora. Acestea sunt așezate spre cinstire în casele sau la locurile de muncă ale credincioșilor și reprezintă diferite reprezentări iconografice ale Maicii Domnului: Platytera, Povățuitoarea, Milostiva (Eleousa), Dulcea Iubitoare (Glykophilousa), Rugătoarea (Oranta), a Patimii, Pantanassa (vindecătoare de cancer și boli), Izvorul Tămăduirii ș.a.

Un aspect deosebit al ediției din 2025 îl constituie numărul mare de fotografii cu copii și tineri ținând în mâini icoane ale Maicii Domnului, acestea fiind considerate adevărate lecții de cateheză și mărturisiri ale credinței vii din familiile ortodoxe.

Episcopia Maramureșului și Sătmarului mulțumește tuturor credincioșilor care au trimis fotografii, arătând prin aceasta evlavia și dragostea față de Maica Domnului.