La data de 11 august a.c., în jurul orei 15.00, polițiștii orașului Ulmeni au observat un atv, deplasându-se pe raza localității Remeți pe Someș, care nu avea montate plăcuțe cu număr de înmatriculare.

Polițiștii au pornit în urmărirea acestuia, iar din verificările efectuate s-a stabilit că la volanul ATV-ului se afla un tânăr de 27 de ani din aceeași localitate. În urma verificărilor efectuate în baza de date, a reieșit faptul că tânărul are permisul de conducere suspendat, iar ATV-ul nu figurează ca fiind înmatriculat.

*Alte două infracțiuni au fost constatate în aceeași zi de polițiștii Seviciului Rutier și polițiștii Postului Comunal de Politie Vadu Izei

La data de 11 august a.c., în jurul orei 16.00, polițiștii Serviciului Rutier au oprit în trafic pentru a fi verificat un autovehicul la volanul căruia se afla un bărbat în vârstă de 33 de ani.

Din verificările efectuate în baza de date, polițiștii au constatat faptul că autovehiculul condus de bărbat a fost radiat din circulație.

În continuare, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat.

De asemnea, polițiștii Postului de Poliție Comunal Vadu Izei au oprit pe raza localității un autovehicul condus de către un bărbat în vârstă de 35 de ani.

În urma verificările documentelor, a reieșit faptul că autorizația de circulație provizorie era expirată.

Polițiștii continuă cercetările sub supravegherea procuroruluid e caz