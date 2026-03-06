Federația Română de Handbal organizează pregătire centralizată pentru lotul național de seniori și jocuri de calificare pentru Campionatul Mondial 2027, în perioada 14-23 martie. La lotul ce se va reuni la Buzău au fost convocați și doi jucători de la CS Minaur Baia Mare, respectiv interul stânga Tudor Botea și pivotul Robert Nagy. Din păcate, Robert va lipsi de la această acțiune, deoarece are o accidentare la picior.

Un alt jucător de la Minaur, Cosmin Alexandru Stanciu, a fost convocat la lotul național de tineret, pentru stagiul centralizat de pregătire din perioada 12-18 martie (Mioveni), precum și pentru participarea la turneul internațional TIBY de la Serris, Franța, organizat între 18 și 22 martie.