Credincioșii din Cavnic sunt invitați să participe duminică, 8 martie 2026, la un moment important pentru comunitatea locală: instalarea noului preot paroh al Parohia Ortodoxă Cavnic Rotunda.

Evenimentul religios va avea loc cu binecuvântarea Preasfințitul Iustin, în cadrul Sfintei Liturghii oficiate la Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”.

În această zi va fi instalat în funcția de preot parohpPr. Gheorghe Breban, slujba urmând să înceapă la ora 10:00. Momentul reprezintă o sărbătoare pentru comunitatea parohială, credincioșii fiind invitați să participe și să fie alături de noul păstor spiritual.

Organizatorii transmit că această zi va fi una de binecuvântare și bucurie pentru întreaga comunitate, marcând un nou început în viața parohiei.

„Bine este cuvântat cel ce vine întru numele Domnului!”, este mesajul transmis credincioșilor care sunt așteptați în număr cât mai mare la acest eveniment religios deosebit.