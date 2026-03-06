Primăria municipiului Baia Mare pregătește introducerea unor noi parcări publice cu regim special de taxare „parcări roșii”.
Noile parcări cu taxare specială ar urma să fie amenajate în următoarele locații:
Parcarea Primăriei Baia Mare, strada Gheorghe Șincai nr. 37 – 20 de locuri de parcare;
Parcarea Magazinului Maramureșul – până la 50% din locurile existente;
Strada Școlii – până la 50% din locurile de parcare, astfel:
pe partea dreaptă, de la Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte până la Catedrala Sfânta Maria;
pe partea stângă, între Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” și AJOFM;
Parcarea Piața Libertății, în fața Complexului Sfântul Ștefan;
Strada Republicii, în fața Palatului de Justiție.
𝐄𝐥𝐞 𝐯𝐨𝐫 𝐩𝐮𝐭𝐞𝐚 𝐟𝐢 𝐟𝐨𝐥𝐨𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐢̂𝐧 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐚𝐥𝐮𝐥 𝟎𝟖:𝟎𝟎 – 𝟏𝟔:𝟑𝟎 𝐝𝐢𝐧 𝐳𝐢𝐥𝐞𝐥𝐞 𝐥𝐮𝐜𝐫𝐚̆𝐭𝐨𝐚𝐫𝐞 𝐧𝐮𝐦𝐚𝐢 𝐜𝐮 𝐩𝐥𝐚𝐭𝐚 𝐬𝐭𝐚𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐚̆𝐫𝐢𝐢, 𝐩𝐞 𝐛𝐚𝐳𝐚̆ 𝐝𝐞 𝐭𝐢𝐜𝐡𝐞𝐭/ 𝐨𝐫𝐚̆, 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐚𝐜𝐞𝐬𝐭 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐚𝐥 𝐧𝐞𝐟𝐢𝐢𝐧𝐝 𝐯𝐚𝐥𝐚𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐚𝐛𝐨𝐧𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞𝐥𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐩𝐚𝐫𝐜𝐚̆𝐫𝐢𝐥𝐞 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜𝐞 𝐜𝐮 𝐩𝐥𝐚𝐭𝐚̆.
