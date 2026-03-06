În săptămâna 02-06 martie a.c., polițiștii Compartimentului de Prevenire a Criminalității au răspuns ”prezent” invitației conducerii și colectivului de profesori de la Liceul cu Program Sportiv din Baia Mare, în vederea derulării de activități preventive, cu precădere pe tema consumului de droguri.

Astfel, polițiștii au realizat zece activități preventive pe tema traficului de droguri în programul național ”Traficul de droguri nu e combinație ” și trei activități în cadrul ”Planului de măsuri privind siguranța pietonilor și a bicicliștilor” derulat tot la nivel național. La aceste activități au participat 231 de elevi și 20 de cadre didactice.

Elevii au fost informați despre prevederile legale din domeniul consumului și traficului de droguri și au aflat că poți avea probleme, nu doar dacă cultivi, vinzi sau transporți droguri, ci și atunci când ai impresia că acțiunile tale sunt inofensive, atunci când îndemni un coleg să consume droguri sau când îi oferi și când tolerezi consumul.

De asemenea, elevii au aflat că pot ajunge în situații neplăcute și atunci când prieteni sau cunoscuți le cer favoruri de a le tine geanta când sunt la un concert sau atunci când li se solicită un serviciu, aparent firesc, de a duce un pachet dintr-o parte în alta.

Elevii au mai aflat că asocierea consumului de droguri cu conducerea unui autovehicul este infracțiune și se sfârșește cu dosar penal și poate cu un accident rutier grav.

Totodată, polițiștii le-au prezentat elevilor riscurile la care se expun în calitate de pietoni sau bicicliști atunci când ignoră regulile. Neasigurarea la trecerile pentru pietoni, fiind preocupați de telefonul mobil, poate duce la accidente grave.

În calitate de bicicliști sunt obligați să respecte regulile de circulație ca oricare alt participant la trafic. Trecerile pentru pietoni se traversează pe lângă bicicletă în calitate de pietoni, atât pentru a fi vizibili pentru conducătorii auto cât și pentru a nu deranja pietonii. Utilizarea echipamentului de protecție este obligatoriu, nu opțional, evitarea utilizării telefonului mobil în trafic și/ sau a căștilor este de asemenea o măsură preventivă care îți protejează viața.