Luni, 29 decembrie a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul „MODERNIZAREA ȘI EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC II ÎN MUNICIPIUL SIGHETU MARMAȚIEI”, depus la Administrația Fondului pentru Mediu, în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public.

Proiectul beneficiază de o finanțare nerambursabilă în valoare de 2.589.773,20 lei, reprezentând 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, ceea ce înseamnă un efort financiar zero din bugetul local pentru această investiție importantă.

Durata de implementare a proiectului este de până la 24 de luni de la data semnării contractului, perioadă în care vom realiza modernizarea sistemului de iluminat public prin implementarea celor mai noi tehnologii de iluminat stradal, precum și a unui sistem de telegestiune performant, care va permite controlul, monitorizarea și optimizarea consumului de energie în timp real.

Vor fi instalate în total 796 corpuri de iluminat pe străzile: Zimbrului, Gheorghe Barițiu, Gheorghe Lazăr, Szilagyi Istvan, Lucian Blaga, Titu Maiorescu, Vasile Ilea, C.D. Gherea, Corbului, Făget, Lazu Baciului, Balc Vodă, Simion Bărnuțiu, Gării, Tisei, Xenopol, Arieșului, Bogdan Vodă – Polivalentă, Solovan, Plevnei, Dr. Pop Victor, Constructorului, Pintea Viteazu, Gh. Bilașco, Vasile Alecsandri, Gheorge Coșbuc, Popa Lupu, Gen. Mociulski, Pandurilor, Unirii, D. Bolintineanu, Căprioarei, Locul Târgului, Izei, Ion Ghica, Kogalniceanu, A.G. Vida, Avram Iancu (Siesta), Avram Iancu (Sere), Bogdan Vodă bl.6, Basarabiei, Traian, Cart.1 Mai, Gutinului, Decebal, Ion Creangă, Mărășești, Florilor, Dr. Mihai Marina, Dragoș Vodă II, Crișan, Bilțiu Dăncuș.