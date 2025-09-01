Pe 4 octombrie, la ora 20.00, ATP Tech Center găzduiește concertul Multisenzorial „Tribute to Coldplay & Imagine Dragons”, la lumina a mii de lumânări.

Experimentați farmecul concertelor „Multisenzorial”, unde locații impresionante din România sunt transformate în scene fascinante pentru un eveniment muzical captivant. Aceste concerte oferă o experiență multisenzorială unică, invitând publicul să se scufunde într-o atmosferă unde lumina lumânărilor și puterea muzicii se contopesc pentru a crea o experiență de neuitat. Fiți parte din magia melodiilor binecunoscute ale trupelor Coldpay și Imagine Dragons, toate sub strălucirea a mii de lumânări. Spectatorii sunt rugați să rețină că lumânările sunt din ceară și cu mecanism electric din motive de siguranță.