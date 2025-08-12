Pentru scăderea numărului de accidente şi a numărului de victime produse pe raza judeţului, poliţiştii sunt zi de zi angrenaţi în acţiuni, pe anumite tronsoane de drum şi în anumite intervale orare.

Ieri, 11 august, poliţiştii din Tăuţii Măgherăuş au făcut echipă cu cei din Seini, cu cei din cadrul Serviciului Rutier şi Serviciului Criminalistic – Grupa Canină, în cadrul acţiunii BLOCADA.

Au fost oprite pentru control 42 de autovehicule şi au fost aplicate 20 de sancţiuni contravenţionale, 18 dintre ele pentru abateri de la prevederile OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, iar două pentru abateri de ka Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto. Valoarea sancţiunilor a fost de aproximativ 20.000 de lei.

De asemenea, au fost reţinute două certificate de înmatriculare şi au fost reţinute două seturi cu plăcuţe cu numere de înmatriculare.