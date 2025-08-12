Ploaia de meteori Perseide, unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ale verii, va atinge apogeul în noaptea de 12 spre 13 august. Evenimentul, vizibil la nivel mondial, inclusiv în România, poate oferi până la 100 de meteori pe oră, în special în zonele lipsite de poluare luminoasă.

Activ din mijlocul lunii iulie până la sfârșitul lui august (17 iulie – 26 august), fenomenul astronomic atinge apogeul în noaptea de 12 spre 13 august, după miezul nopții, când se pot vedea până la 100 de meteori pe oră traversând cerul în toate direcțiile din punctul radiant. În zonele urbane, rata vizibilă poate fi de aproximativ un meteor pe minut, iar în emisfera sudică spectacolul ceresc este mai puțin pronunțat, din cauza poziției joase a radiantului pe cer.

Cea mai bună perioadă de observare este după miezul nopții, până dimineața. Orice meteor a cărui traiectorie inversă ajunge în constelația Cassiopeia (între Cassiopeia și Perseu) este o „perseidă”.

Un loc ideal pentru observarea Perseidelor este la marginea orașelor mari, în zone montane sau în spații deschise, neumbrite de clădiri înalte și iluminat artificial. (În aceste condiții, în noaptea de apogeu, pot fi vizibili chiar și până la 100 de meteori pe oră, în timp ce în zonele urbane numărul meteoriților observabili scade la 10-20 pe oră.)