Pentru prevenirea situațiilor de risc și menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, polițiștii din Târgu Lăpuș au organizat ieri, 20 ianuarie, o acțiune Blocada în localitățile de pe raza de competență.

Pe parcursul acțiunii au fost oprite mai multe autovehicule. Conducătorii auto au fost verificați și testați cu aparatura din dotare.

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru constatarea unei infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice, iar în cazul unui autoturism au dispus reținerea certificatului de înmatriculare și a setului de plăcuțe de înmatriculare, până la remedierea abaterilor constatate.

Acțiunea s-a desfășurat cu sprijinul polițiștilor Secției 7 Poliție Rurală Suciu de Sus, a Serviciului Criminalistic și al jandarmilor.