Suzana și Daciana Vlad, cunoscute publicului larg drept Gemenele Folclorului Maramureșean, au lansat o nouă piesă din repertoriul propriu, un cântec cu puternică încărcătură simbolică, dedicat ciobanului – una dintre figurile fundamentale ale satului tradițional românesc.

Noua producție aduce în prim-plan ideea că ciobanul nu este doar păzitor de turme, ci și păzitor de rânduială, liniște și identitate. Mesajul central al piesei este sintetizat în expresia „Ciobanu-i minte de domn”, o metaforă a demnității, răbdării și responsabilității asumate fără zgomot sau dorință de recunoaștere publică.

Piesa este un omagiu adus tuturor ciobanilor, celor de ieri și celor de azi, și vorbește despre grija constantă, răbdarea și echilibrul unei lumi care se păstrează prin muncă tăcută și rost.

Filmările videoclipului au avut loc în localitatea Iapa, la stâna lui Marius Onișa, căruia artistele îi adresează mulțumiri pentru sprijinul acordat. Decorul natural și cadrele autentice completează mesajul cântecului și întăresc legătura cu universul pastoral maramureșean.

Din punct de vedere artistic, piesa poartă semnătura:

Muzică și text: Ioana Mihalca

Ioana Mihalca Orchestrație: Ionuț Lucian

Ionuț Lucian Regie și vestimentație: Suzana și Daciana Vlad

Suzana și Daciana Vlad Videoclip: Navzar Videography Studio

Cântecul face parte din repertoriul propriu al artistelor, toate drepturile aparținând acestora. Reprezentanții proiectului atrag atenția că nu este permisă realizarea și distribuirea altor înregistrări sau variante video ale piesei pe platforme online.

Suzana și Daciana Vlad s-au născut pe 8 mai, în Săliștea de Sus, județul Maramureș. Parcursul lor educațional îmbină muzica și cercetarea folclorică: Suzana este absolventă a Academiei de Muzică „Gheorghe Dima”, iar Daciana este doctor în Istorie, specializată în etnologie, antropologie culturală și folclor, în cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Prin această lansare, Gemenele Folclorului Maramureșean continuă să promoveze valorile autentice ale culturii tradiționale, aducând în actualitate teme și personaje esențiale pentru identitatea românească.