Un accident de circulație grav a avut loc în urmă cu doar câteva minute pe DN 18B, între Târgu Lăpuș și Cernești, în zona Pietriș.

Potrivit primelor informații, un autoturism înmatriculat în Bihor a intrat în coliziune cu o căruță. La fața locului au intervenit de urgență mai multe echipaje de poliție și ambulanțe.

Deocamdată nu sunt cunoscute date oficiale privind starea persoanelor implicate în accident. Polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili împrejurările în care s-a produs evenimentul rutier.

Material în actualizare!

FOTO: arhivă