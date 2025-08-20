Un tânăr de 27 de ani din Maramureș a fost oprit în trafic de polițiștii din Baia Mare, la data de 19 august, în jurul orei 13.20, după ce nu purta centura de siguranță. În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că acesta avea dreptul de a conduce suspendat, ca urmare a unei infracțiuni anterioare la regimul rutier.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În primă fază, polițiștii au deschis dosar penal și au continuat cercetările sub supravegherea procurorului de caz.

Update: reținut pentru tâlhărie calificată

Tot în cursul zilei de 19 august, în urma probatoriului administrat de polițiștii din Cavnic, sub coordonarea procurorului, s-a dispus măsura reținerii pentru 24 de ore față de același bărbat. Acesta este bănuit că, la data de 16 august, ar fi agresat un bărbat de 61 de ani și i-ar fi sustras 800 de lei.

Suspectul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul IPJ Maramureș, urmând să fie prezentat magistraților pentru luarea unei măsuri preventive.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată.

Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș reamintește că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, inclusiv de prezumția de nevinovăție.