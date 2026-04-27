În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, astăzi, 27 aprilie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus și Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare, pun în executare șase mandate de percheziție domiciliară.

Activitățile se efectuează la sediile sociale și domiciliile unor persoane fizice, din municipiul Sighetu Marmației și localitățile Săcel și Valea Chioarului.

Acțiunile se desfășoară în cadrul a trei dosare penale, care vizează săvârșirea unor infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală.

În cadrul cercetărilor, se beneficiază de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Maramureș.

Pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.