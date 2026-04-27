Un bărbat de 44 de ani din Maramureș a fost încătușat de polițiștii de frontieră la Moisei după ce nu a oprit la semnalele regulamentare și a devenit recalcitrant. Acesta avea permisul de conducere anulat și prezenta halenă alcoolică, refuzând ulterior atât testarea cu etilotestul, cât și prelevarea de probe biologice.

Incidentul a avut loc în 26 aprilie, în jurul orei 17.15, pe DN18, în zona localității Moisei. Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Vișeu de Sus au efectuat semnalul de oprire pentru un autoturism înmatriculat în Italia, însă șoferul și-a continuat deplasarea. După aproximativ 50 de metri, acesta a oprit în apropierea domiciliului său.

La volan a fost identificat un cetățean român în vârstă de 44 de ani. Verificările au arătat că avea permisul de conducere anulat. După oprire, a refuzat să însoțească echipajul pentru continuarea verificărilor și a devenit recalcitrant, fiind imobilizat și încătușat.

Bărbatul a fost condus la sediul Sectorului Poliției de Frontieră Vișeu de Sus. Având în vedere suspiciunea că acesta a consumat alcool, a fost solicitat sprijinul Poliției Orașului Vișeu de Sus. Acesta a refuzat atât testarea cu aparatul etilotest, cât și recoltarea de probe biologice.

Pe numele său a fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul cu permisul anulat și refuzul sau sustragerea de la prelevarea de probe biologice. Cercetările continuă sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus.