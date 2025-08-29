Un accident rutier grav a avut loc în această seară pe drumul județean 182B, în apropierea podului de la Ulmeni. La fața locului au intervenit de urgență echipaje de la Serviciul de Ambulanță și pompierii SMURD.

Din primele informații, în coliziune au fost implicate două autoturisme. Circulația este blocată pe ambele sensuri, iar traficul se desfășoară cu dificultate, formându-se coloane de mașini.

Martorii spun că impactul a fost puternic, iar cel puțin o persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale. Echipajele de salvare evaluează situația și acordă primul ajutor victimelor.

Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili cauzele producerii accidentului.