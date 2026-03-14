Un incendiu puternic a izbucnit sâmbătă la o casă de locuit din Șomcuta Mare, flăcările extinzându-se rapid și la mai multe anexe gospodărești din curtea imobilului.

Pompierii maramureșeni au intervenit de urgență pentru localizarea și lichidarea incendiului. Pentru gestionarea situației au fost mobilizate forțe din cadrul a trei subunități de intervenție, dar și pompierii voluntari din cadrul SVSU Șomcuta Mare. La fața locului au fost trimise patru autospeciale de stingere și un echipaj medical.

Pe timpul intervenției au fost înregistrate mai multe explozii în zonă, cel mai probabil provocate de butelii cu gaz aflate în gospodărie. Incendiul a fost localizat în limitele găsite, pentru a preveni extinderea acestuia la alte locuințe.

Pentru sprijinirea echipajelor aflate deja la fața locului, forțele de intervenție au fost suplimentate cu personal din cadrul SVSU Recea și SVSU Valea Chioarului.

ACTUALIZARE:

O persoană a fost rănită în urma incendiului și a fost preluată de echipajele medicale, fiind transportată la Spitalul Județean de Urgență Baia Mare.

Din primele informații, focul ar fi izbucnit în timp ce un bărbat efectua lucrări de sudură. Flăcările au distrus două locuințe, mai multe anexe gospodărești, dar și câteva autoturisme aflate în curtea imobilului.