Sâmbătă, 14 martie, Sala sportirolor “Gheorghe Tadici” din Zalău a fost gazda partidei dintre HC din localitate și CS Minaur Baia Mare, joc din cadrul etapei a 17-a din Liga Florilor MOL. După ce a obținut calificarea în sferturile Cupei României în urma victoriei de la Târgu Jiu, Minaur izbutește o nouă victorie în deplasare, una care ne ține în lupta din zona europeană.

Am avut o primă repriză destul de enervantă, jucată însă într-un ritm bun, dar cu foarte multe greșeli de ambele părți, cu proteste nenumărate, cu eliminări și cu mimgi în cap, Iulia Dumanska fiind lovită de două ori de pe semicerc în plină figură. Din fericire au fost și goluri, au fost și faze de handbal. Minaur a început mai bine, s-a distanțat încă din start, însă Zalău a revenit încet-încet în joc și a egalat la 10 (23). Finalul a aparținut băimărencelor, care au intrat la cabine cu 12-15.

Minaur intră bine în joc și în partea a doua, iar după cinci minute duce diferența la cinci goluri: 13-18. Echipa lui tadici nu se descurcă în ofensivă și mergem la 13-21 (40). Scorul se strânge puțin, iar Joao Florencio cere time-out: 17-22 (46). Mai sunt trei minute și Zalău se apropie la trei goluri, după a 11 aruncare de la 7m primită: 22-25. Din fericire, nu se mai întâmplă “lucruri” până la final și Minaur se impune.

HC Zalău – CS Minaur Baia Mare: 23-27 (12-15)

Sala sporturilor “Gheorghe Taidici” din Zalău; cca 300 spectatori

Arbitri: Anton Nicolae Drăgănescu (Târgu Jiu) – Florin Silviu Rădulescu (Drobeta Turnu Severin). Observator: Gigi Sandu Antonescu (Pitești)

Aruncări de la 7m: 11-5 (transformare: 8-4; au ratat: A. Niță, Stefanoska, Sava / Lundback). Minute de eliminare: 10-8 (A. Niță, Jlezi, Ben Abdalah, Vintilă, Iordache / Papp 2, Ilyna, Spugnini)

HC Zalău: Ioana Niță (3 intervenții), Sara Rus (6 intervenții), Andreea-Vasilica Năstasă – Alexia Niță 3, Sara Stefanoska 2 (din 7m), Mioara Bianca Ciubotaru, Francesca Maria Bălan 2, Iulia Diana Sava 7 (6 din 7m), Andreea Mărginean, Alexandra Mihaela Orșivschi, Marina-Lorena Verdeș, Mouna Jlezi 2, Aya Ben Abdallah 2, Bianca Maria Vintilă, Adelina Mihaela Iordache 1, Ioana Beatrice Bălăceanu 4. Oficiali: Gheorghe Tadici, Ileana Hosu, Goran Kurtes, Daniela Morari

Minaur: Iulia Dumanska (7 intervenții, a apărat 2 de 7m), Daria Maria Tocaciu (2 intervenții, a apărat un 7m) – Maria-Andreea Ianăși (nu a jucat), Emilia Anna Galinska, Teodora Lavinia Damian 1 (din 7m), Jessica Quintino Ribeiro 5 (unul din 7m), Maria Gomes Da Costa 5, Denisa Roxana Romaniuc, Andriyana Naumenko (nu a jucat), Eliza Lăcusteanu, Cristina Maria Lazea 3, Nikoletta Papp, Amelia Julia Lundback 2, Dziyana Ilyina 6 (unul din 7m), Alba Chiara Spugnini Santome 5 (unul din 7m), Anca Georgiana Mițicuș. Oficiali: Joao Alexandre Ferreira Florencio, Alexandru Sabou, Daniel Apostu, Valentina Mitrașcă, Liviu Bala

Minaur mai are de jucat în acest sezon: acasă cu Tg. Jiu (21 martie – etapa 18), acasă cu Galați (28 martie – sferturi Cupa României), acasă cu Rm. Vâlcea (4 aprilie – etapa 19), deplasare la Slatina (18 aprilie – etapa 20), deplasare la Craiova (25 aprilie – restanță din etapa 13), turneul Final4 Cupa României (9-10 mai – unde sperăm să ajungem), acasă cu Dunărea Brăila (16 mai – etapa 21), deplasare la Rapid (23 mai – etapa 22).

Etapa 17

SCMU Craiova – CSM București: 22-29

Gloria Bistrița – Rapid București: 29-26

HC Zalău – CS Minaur Baia Mare: 23-27

CSM Galați – CSM Slatina: 21-30

Corona Brașov – Dunărea Brăila: 29-29

CSM Târgu Jiu – SCM Râmnicu Vâlcea (duminică, 15 martie, 17.30, Pro Arena)

Clasament

CSM București – 33p (557-455) – 17 Gloria Bistrița – 32p (549-411) – 17 Corona Brașov – 27p (522-434) – 17 SCM Rm. Vâlcea – 19p (517-434) – 16 CSM Slatina – 18p (486-481) – 17 Minaur Baia Mare – 17p (449-455) – 16 Rapid București – 15p (488-476) – 17 Dunărea Brăila – 15p (491-459) – 17 CSM Târgu Jiu – 10p (388-481) – 16 SCMU Craiova – 9p (412-462) – 16 CS HC Zalău – 4p (385-503) – 17 CSM Galați – 1p (376-559) – 17

Etapa 18