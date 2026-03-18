În continuarea seriei de evenimente prin care ne dorim să marcăm Ziua Poliției, ieri, 17 martie, a avut loc competiția de înot, organizată de Grupul Sportiv Dinamo din cadrul I.P.J. Maramureș la Bazinul Olimpic „Gheorghe Demeca” Baia Mare.

De la linia de start, polițiștii pasionați de înot, ne-au arătat că, deși aparent simplu, este un sport complex care nu presupune doar abilitatea de a înota rapid, ci un set de calități care se întrepătrund: fizice, tehnice și metale.

Prin competiția de înot polițiștii nu au dovedit doar că dețin tehnicile necesare acestui sport, ci au demonstrat cât de bine se pot controla, pregăti și adapta într-un context competitiv.

La categoria sub 40 ani, la această competiție în cea mai bună formă au fost:

Loc I – Raita Petrica;

Loc II – Blidar Cătălin;

Loc III – Blidar Razvan.

La categoria peste 40 ani cel mai bun timp l-au scos următorii polițiști:

Locul I – Popescu Nicolae;

Locul II – Conțiu Cristian;

Locul III – Țura Cristian.

Felicităm toți participanții, care prin înscrierea la aceste competiții promovează mișcarea și importanța ei în viața fiecăruia dintre noi!