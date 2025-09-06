Un incendiu violent a izbucnit sâmbătă după-amiază la o biserică din județul Suceava, mistuind acoperișul și turla construcției. Flăcările uriașe și fumul dens au fost vizibile de la distanță, provocând panică în rândul localnicilor.

Mai multe echipaje de pompieri s-au deplasat de urgență la fața locului pentru a limita extinderea incendiului și pentru a salva ceea ce se mai poate din interior. Din primele informații, focul s-a propagat rapid din cauza structurii din lemn a acoperișului.

Incendiul a distrus acoperișul, turla centrală și o bună parte din mobilierul și obiectele de cult din interior. Mai multe icoane, cărți bisericești și textile liturgice au fost mistuite de flăcări, în timp ce pereții au fost afectați de fum și apă.

Martorii au surprins momente dramatice, când turla bisericii s-a prăbușit sub intensitatea incendiului, în timp ce oamenii priveau neputincioși.

Nu au fost raportate victime până la această oră, însă pagubele materiale sunt uriașe. Cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită de către autorități.

Biserica afectată era un reper important al comunității, iar tragedia a stârnit emoție și solidaritate în rândul credincioșilor, care s-au adunat la fața locului pentru a oferi sprijin pompierilor și preoților.