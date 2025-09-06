Zilele trecute am vizitat șantierul Autostrăzii Transilvania. Am vrut să văd cu ochii mei ceea ce toată lumea laudă. Și trebuie să recunosc: m-a impresionat. Constructorii de la UMB lucrează într-un ritm incredibil. Se simte mobilizarea, se vede seriozitatea și, mai ales, se vede rezultatul: viaducte ridicate, terasamente bine conturate, utilaje care nu stau nicio clipă. Parcă e un furnicar și totul crește și se leagă de la o zi la alta!

Am plecat de acolo cu o întrebare simplă, dar dureroasă: noi, maramureșenii, ce facem? Până în toamna viitoare, acest tronson va fi gata, plus o legătură de drum expres care leagă Jiboul de autostradă, proiect propus de Consiliul Județean Sălaj. Așa că, autostrada va fi la doar 60 de kilometri de Baia Mare. Odată ce urcăm pe ea, suntem conectați la restul țării și la Europa. Dar cum ajungem repede la ea și cât de mult ne dorim asta?

În Baia Mare, în sfârșit se mișcă ceva. Vedem lucrări de infrastructură prin oraș. Se va termina în toamnă primul pasaj, cel de la Italsofa, în toamna lui 2026 avem promisiuni pentru pasajul de la Clubul Văcarilor, dar se discută temeinic și de drumul expres Baia Mare–Satu Mare. Foarte bine. Dar de la Satu Mare avem doar legătură cu Ungaria. În rest, pauză! Drum expres Satu Mare – Oradea, la anul și la mulți ani! Dar adevărata prioritate, cea care ar putea să schimbe radical viitorul Maramureșului, este drumul expres Baia Mare–Jibou. De ce? Este simplu! Cu un drum expres, în 30 de minute am fi pe autostradă și de acolo mai departe, oriunde mai departe, mult mai rapid.

Această legătură nu înseamnă doar câteva minute câștigate. Înseamnă un avantaj economic uriaș, timp salvat pentru transportatori, o deschidere reală pentru investitori și turiști. Înseamnă ca Maramureșul să nu rămână izolat, ci să fie prezent acolo unde contează: în rețeaua marilor coridoare de transport ale României.

Sigur, se vorbește și despre autostrada Nordului (drum expres între Satu Mare – Baia Mare – Dej – Bistrița – Vatra Dornei – Suceava). Sperăm că nu e doar o utopie. Dar și așa, e un proiect de durată. De ani sau zeci de ani! Foarte bine, e un proiect important. Dar noi avem nevoie de ceva imediat și fezabil. Și acel ceva este Baia Mare–Jibou. Dacă vrem dezvoltare, trebuie să ne conectăm rapid la Autostrada Transilvania.

Am văzut cu ochii mei ce înseamnă mobilizare pe un șantier mare și România poate construi infrastructură de clasă europeană, fără doar și poate! Însă întrebarea este: când va fi rândul nostru?

Pentru că altfel riscăm să rămânem din nou pe dinafară, privind cum șoseaua de mare viteză trece la doi pași de noi, iar noi nu avem drumul care să ne ducă acolo. Baia Mare–Jibou trebuie să devină prioritate. Neapărat.

Andrei BUDA