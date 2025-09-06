Comuna Vetiș își deschide porțile pentru o nouă ediție a Festivalului Toamnei, un eveniment care reunește tradiții, folclor autentic și concerte de excepție. Printre momentele de mare atracție ale programului se află spectacolul susținut de Ansamblul Folcloric Național Transilvania, programat la ora 16:00.

Renumit pentru energia și autenticitatea sa, ansamblul va aduce pe scena din Vetiș dansuri și cântece tradiționale românești, într-un adevărat regal folcloric. Costumele populare, armonia muzicii și frumusețea coregrafiilor vor transforma după-amiaza într-o sărbătoare a tradițiilor transilvănene.

Festivalul începe la ora 14:00 cu defilarea majoretelor și va continua cu momente artistice variate: recitaluri susținute de elevii școlii gimnaziale din Vetiș, grupul folcloric Ribiske Oar, Carla Bojan, Florin Mureșan & Ionel Sabo, Royal Tibi, Mihaela Firisar & Raris Bobu și formația Nord Band.

Seara aduce pe scenă artiști consacrați: Alin Oprea (Talisman) de la ora 22:00 și Burai Krisztián (HU) de la ora 23:00, iar finalul va fi marcat de un spectaculos foc de artificii la miezul nopții.

Organizat de Consiliul Local Vetiș, cu sprijinul sponsorilor locali, Festivalul Toamnei promite să ofere comunității și oaspeților o zi de neuitat, unde tradițiile românești și muzica modernă se întâlnesc într-un cadru festiv.