Noaptea trecută, în satul Preluca Veche, comuna Copalnic-Mănăștur, județul Maramureș, un incendiu violent a mistuit locuința și anexele gospodărești ale familiei Ovidiu și Maricica Tomșa.

Flăcările au izbucnit, potrivit primelor informații, la o anexă gospodărească și s-au extins cu repeziciune, cuprinzând și casa de locuit. În urma dezastrului, familia a pierdut aproape tot ce adunase de-a lungul anilor. Din fericire, nu au fost raportate victime, însă pagubele materiale sunt considerabile.

Martorii spun că în câteva minute focul a cuprins întreaga gospodărie, lăsând în urmă doar ruine. Comunitatea locală a reacționat imediat, iar numeroși oameni – atât din sat, cât și din alte zone ale județului – s-au mobilizat pentru a face cunoscută tragedia.

Pe rețelele de socializare au fost lansate apeluri la solidaritate, pentru ca familia Tomșa să își poată reconstrui viața. De asemenea, colegi din mass-media, dar și simpli cetățeni, au început să promoveze campanii de sprijin.

Cei care doresc să ajute pot face donații în contul deschis pe numele familiei Tomșa:

RO30BTRLRONCRT0CN7692501 – orice sumă este binevenită și va fi folosită pentru a-i ajuta pe cei doi soți să își refacă gospodăria.

