În ajunul praznicului Înălțării Sfintei Cruci, azi, 13 septembrie, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din Parohia Ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Ocoliș, Protopopiatul Baia Mare.

Cu acest prilej, Preasfinția Sa a binecuvântat capela de cimitir a parohiei cu hramul „Sfântul și Dreptul Lazăr”, apoi a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, în fruntea unui sobor de preoți și diaconi, în prezența credincioșilor și a autorităților locale.

„După 10 de ani de la târnosirea sfintei biserici de către Preasfințitul Părinte Episcop Iustin, iată, ne aflăm împreună, la invitația dumneavoastră, pentru a fi la ceas de rugăciune, în această sâmbătă frumoasă la început de toamnă, pentru a binecuvânta capela de cimitir pe care ați înălțat-o spre slava lui Dumnezeu și spre odihna tuturor celor adormiți și a săvârși Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Vă felicităm pentru lucrarea deosebită pe care ați făcut-o cu multă jertfă în comunitate de-a lungul acestor ani”, a precizat PS Timotei Sătmăreanul.

Soborul slujitor a fost alcătuit din Pr. Virgil Jicărean, consilier eparhial al sectorului patrimoniu sacru și pictură bisericească, Pr. Fabian Coroian, protopopul Băii Mari, Pr. Călin Olimpiu Țura, parohul credincioșilor, Protos. Varlaam Coroian, starețul Mănăstirii Chiuzbaia, Pr. Bogdan Ciocotișan din Dumbrăvița – președintele ATOP BM, Pr. Adrian Dobreanu din Săcălășeni – director Comunicații Media-Online, Pr. Vasile Tarța din Rus, Pr. Ovidiu Spătar din Groși, Pr. Mihai Sălăgean Pricop din Satu Nou de Jos, Pr. Viorel Spătar, misionar, Arhid. Gherasim Nap și Arhid. Onuț Păcurar, referent al Secretarului Eparhial.

Răspunsurile la strană au fost oferite de membrii Grupului psaltic „Theologos” condus de Florian Vois, iar la momentul pricesnei a cântat Patricia Moldovan.

La momentul rânduit teologul Gabriel Vasile Andreica a fost hirotonit diacon, care va fi ulterior hirotonit preot misionar pe seama Protopopiatului Ortodox Lăpuș.

În cuprinsul cuvântului de învățătură și de zidire sufletească, PS Timotei Sătmăreanul a vorbit credincioșilor prezenți despre semnificația profundă a Tainei Hirotoniei încă de la începuturile creștinismului – adică a punerii mâinilor peste cei care aveau să fie afierosiți și slujitori consacrați lui Dumnezeu, și până în zilele noastre.

La final, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul a conferit preotului paroh Călin Țura Ordinul Omagial „Preot Nicolae Gherman”.

Diploma Anului Omagial a fost conferită primarului comunei Groși, Boltea Florin, Consiliului Parohial, Adrian Lupan – epitrop, Horzsa Felician – epitrop între anii 2010–2020, ctitor, donator al locului şi a clădirii capelei, Florin Dărăban și Simi Banc.

În încheiere, părintele paroh a mulțumit ierarhului pentru prezența în mijlocul credincioșilor și slujire, iar în semn de recunoștință și prețuire i-a oferit Preasfinției Sale o cruce de binecuvântare și un coș cu flori.

