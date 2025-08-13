La data de 12 august a.c., în intervalul orar 09.00-14.00, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, sprijiniți de polițiștii Biroului Județean de Poliție Transporturi au desfășurat activităţi de verificare şi control, în baza planului de acțiune „Deșeuri periculoase”.

Cu această ocazie, polițiștii au constatat la una dintre societățile comerciale de pe raza orașului Vișeu de Sus, care are ca obiect de activitate întreținerea și repararea autovehiculelor, deșeuri periculoase gestionate cu încălcarea dispoziţiilor legale.

Având în vedere aceste aspecte, polițiștii au indisponibilizat întreaga cantitate identificată ca fiind păstrată fără a respecta prevederile legale.

În cauză a fost întocmit dosar penal şi se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de neluarea sau nerespectarea măsurilor obligatorii în desfăşurarea activităţilor de colectare, tratare, transport, valorificare sau eliminare a deşeurilor periculoase, prevăzută de O.U.G 92 din 2021 privind regimul deșeurilor.