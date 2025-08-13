Ediția a VII-a Fest-în-Vale se va desfășură în perioada 15-17 august la Complex Casa din Vale și va aduce pe scena din Breb nume importante din mai multe genuri muzicale, artiști români și străini (în premieră), invitați, workshop-uri, terase cu mâncare și băuturi si multă voie bună.

Programul concertelor Fest-în-Vale

Vineri, 15 august: Grupul Iza, Lăutăresele – proiect Saraimanic.

Sâmbătă, 16 august: Golan Hybrid, Moonlight Breakfast, Dimitri’s Bats,Dodo, Vila.

Duminică, 17 august: Subcarpați, Sorvina, Dragoș Stan.

Copiii sub 12 ani beneficiază de intrare liberă, dar doar însoțiți de un părinte sau aparținător legal. Accesul cu animale de companie nu este permis în zona de concerte. La concerte se va intra doar pe bază de abonement sau bilet de o zi, iar zona va fi împrejmuită, fără vizibilitate de pe terenurile adiacente.