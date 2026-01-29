Un regulament propus de primarul liberal al orașului Târgu Lăpuș, Vlad Herman, urmează să fie votat mâine în Consiliul Local. La prima vedere, pare o simplă procedură de acreditare a jurnaliștilor. În realitate, documentul deschide larg ușa controlului politic asupra presei locale.

Potrivit proiectului, acreditarea jurnaliștilor se face doar cu aprobarea primarului. Cu alte cuvinte, primarul decide cine are voie să fie jurnalist „acceptat” pe lângă Primărie. Nu legea. Nu criterii obiective. Ci un om politic.

Mai mult, regulamentul permite retragerea acreditării dacă presa face o „prezentare tendențioasă, jignitoare sau falsă” a activității Primăriei. Foarte bine, dar cine stabilește asta? Tot Primăria. Tot primarul. Exact instituția care ar trebui să fie supravegheată de presă, nu invers.

Într-o democrație, presa nu este sancționată pentru că deranjează. Dacă există informații false, există instanțe de judecată și drept la replică. Nu există dreptul primarului de a pedepsi presa critică.

Mâine, acest regulament va ajunge pe masa consilierilor locali. Așa cum, din păcate, am mai văzut, mulți vor ridica mâna fără să înțeleagă ce votează sau fără să aibă curajul ori voința de a-l contrazică pe primarul liberal.

Dar votul de mâine nu este unul banal. Este un vot despre libertatea presei. Despre dreptul cetățenilor de a fi informați.