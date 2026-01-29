Luni, 26 ianuarie, de la ora 10.00, în Sala de Consiliu a Bibliotecii Județene „Petre Dulfu”, a avut loc o întrevedere între dr. Teodor Ardelean, directorul instituției și Nicolae-Miroslav Petrețchi, deputat și președinte al Uniunii Ucrainenilor din România.

În cadrul întâlnirii s-au discutat teme de interes comun privind cooperarea culturală și modalitățile de susținere a identității culturale a comunității ucrainene din Maramureș. Cu această ocazie, domnul deputat a oferit bibliotecii cu titlu de donație mai multe lucrări din producția editorială a Uniunii Ucrainenilor din România.

Ca urmare a vizitei, domnul Nicolae-Miroslav Petrețchi a trimis o scrisoare de mulțumire.