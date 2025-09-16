Centrul Cultural Sighetu Marmației anunță cea de-a 52-a ediție a Festivalului Internațional de Poezie, un eveniment de prestigiu dedicat pasionaților de cuvânt și frumos. În perioada 17-19 octombrie Sighetu Marmației devine un adevărat teren fertil pentru întâlnirea poeților, iubitorilor de poezie și personalităților culturale din întreaga lume.

Acest festival aduce împreună poeți consacrați, tineri talentați și cititori entuziaști, într-un schimb vibrant de idei, emoții și creație literară. Prin versuri muzică și poezie, vom celebra frumusețea limbajului, diversitatea culturală și puterea cuvântului de a uni și inspira.

Sunt aşteptaţi scriitori din întreaga țară și din străinătate. Se vor acorda premii pentru debut, volum, antologie de autor etc.

Autorii pot trimite cărțile până la data de 10 octombrie (data poștei), la adresa: Centrul Cultural, str. Libertății nr. 24A, Sighetu Marmației, cod poștal 435500. Lucrările selectate de juriu pentru premiere vor fi anunțate în 14 octombrie.