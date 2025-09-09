Preafericitul Părinte Lucian Cardinal Mureșan, Arhiepiscop Major și Mitropolit al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, a fost vizitat în zilele de 5 și 6 septembrie 2025 de Eminența Sa Claudio Cardinal Gugerotti, Prefect al Dicasterului pentru Bisericile Orientale, de Excelența Sa Giampiero Gloder, Nunțiul Apostolic în România și Republica Moldova și de Preasfinția Sa László Böcskei, Episcop al diecezei de Oradea și Președinte al Conferinței Episcopilor Catolici din România.

În cadrul vizitei sale la Blaj, Cardinalul Gugerotti a subliniat mărturia de credință și de fidelitate a Preafericirii Sale, precum și devotamentul său față de Roma și față de Sfântul Părinte, transmițându-i binecuvântarea apostolică din partea Papei Leon al XIV-lea.

În aceste zile de încercare, întreaga Biserică Greco-Catolică din România este în comuniune de rugăciune pentru Întâistătătorul Ei, rugându-L pe Domnul, prin mijlocirea Preasfintei Fecioare Maria și a Fericiților Episcopi Martiri, să-i dăruiască sănătate, pace sufletească și putere în suferință.

Biroul de presă al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș