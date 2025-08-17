Intervenție de urgență pentru salvatorii montani din Maramureș, sâmbătă seara, în Munții Rodnei. Un grup format din 11 persoane – dintre care nouă copii – s-a rătăcit în zona Tăurile Buhăescu.

Echipele Salvamont au acționat rapid și au reușit să îi recupereze pe toți în siguranță. Din fericire, nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Salvamontiștii reamintesc turiștilor că traseele din Munții Rodnei sunt dificile și pot deveni periculoase, mai ales pentru grupuri cu minori, dacă nu există o bună pregătire și echipament adecvat.