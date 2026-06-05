Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, prin mentoratul oferit în cadrul proiectului județean „Hub-ul Învățătorilor”, coordonat de inspectorul școlar pentru învățământ primar, prof. Grama Terezia-Ildiko, susține activ dezvoltarea competențelor profesionale și practice ale viitoarelor cadre didactice.

În acest context, Ziua Internațională a Copilului a fost marcată printr-o inițiativă educațională de succes, concepută și coordonată integral de un grup de studente din anul al II-lea, specializarea Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar (PIPP).

Activitatea a reprezentat un cadru autentic de formare practică, oferindu-le viitoarelor cadre didactice oportunitatea de a aplica și valorifica competențe de design instrucțional, organizare și management al grupului de elevi în contexte non-formale de învățare.





Atelierul a fost structurat sub forma unei aventuri educaționale desfășurate pe șase „insule de explorare”, fiecare stație propunând provocări și activități din domenii variate: experimente logice și științifice, activități practice și recreative în aer liber, precum și exerciții de colaborare și dezvoltare socio-emoțională.

Beneficiarii direcți ai proiectului au fost elevii a două clase provenite din medii diferite: o clasă din municipiul Baia Mare și o clasă din comuna Satulung. Această întâlnire a constituit un valoros exercițiu de incluziune, comunicare și socializare, iar dinamica grupului a fost gestionată cu profesionalism și maturitate pedagogică de către studente. Prin intermediul jocurilor și activităților interactive, elevii au colaborat cu entuziasm, demonstrând că jocul reprezintă un puternic instrument de conectare și învățare.

Inspectoratul Școlar Județean Maramureș apreciază și promovează astfel de inițiative care reflectă implicarea, creativitatea și spiritul de responsabilitate al viitorilor dascăli. Capacitatea studentelor de a transforma o idee proprie într-un proiect educațional cu impact, susținut de o organizare riguroasă și de o evidentă dedicare, confirmă potențialul noii generații de cadre didactice și consolidează rolul proiectului „Hub-ul Învățătorilor” ca spațiu de formare, colaborare și promovare a bunelor practici în educație.