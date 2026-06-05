La data de 5 iunie a.c., în jurul orei 00.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare, care desfășurau activități specifice pe bulevardul Unirii, au oprit un autoturism în cazul căruia aparatura radar a înregistrat viteza de 130 km/h.

La volanul acestuia, a fost identificat un bărbat de 39 de ani, din Borșa.

În continuarea verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că plăcuțele cu numerelor de înmatriculare montate pe autoturismul oprit aparțin unui alt autovehicul.

Față de cele constatate, polițiștii au dispus reținerea permisului de conducere în vederea suspendării dreptului de a conduce, au aplicat o sancțiune contravențională și au întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul cu număr fals.