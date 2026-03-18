Vești bune pentru pacienții oncologici din Baia Mare. Secția de Oncologie și Compartimentul de Spitalizare de Zi din cadrul Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare au fost dotate cu două sisteme moderne de răcire a scalpului.

Aceste echipamente inovatoare contribuie la reducerea căderii părului în timpul tratamentelor de chimioterapie, oferind pacienților un plus de confort și sprijin în această perioadă dificilă.

Reprezentanții unității medicale subliniază importanța asigurării unor condiții cât mai bune pentru pacienți, nu doar prin tratamente eficiente, ci și prin soluții care să diminueze efectele secundare ale terapiilor.

Prin această dotare, spitalul își reafirmă angajamentul de a fi alături de pacienți în lupta împotriva cancerului, oferindu-le sprijin atât medical, cât și emoțional.