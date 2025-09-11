CS Minaur Baia Mare face parte din Grupa C, alături de Fraikin BM Granollers (vicecampioana Spaniei), RD LL Grosist Slovan Ljubljana (campioana Sloveniei) și Skanderborg-AGF Handbold (locul 5 din Danemarca).

Grupele EHF European League se vor disputa între 14 octombrie și 2 decembrie. Echipele clasate pe primele două locuri din grupe merg în grupele principale, care se vor desfășura între 17 februarie și 10 martie. Play-off-ul se joacă în 31 martie și 7 aprilie. Sferturile sunt planificate în 28 aprilie și 5 mai. Semifinalele și finalele se disputa în 30 și 31 mai (Final Four).

Programul jocurilor din Grupa C:

Marți, 14 octombrie: Granollers – Aarhus; Slovan – Minaur

Marți, 21 octombrie: Minaur – Granollers; Aarhus – Slovan

Marți, 11 noiembrie: Slovan – Granollers; Minaur – Aarhus

Marți, 18 noiembrie: Granollers – Slovan; Aarhus – Minaur

Marți, 25 noiembrie: Aarhus – Granollers; Minaur – Slovan

Marți, 2 decembrie: Granollers – Minaur; Slovan – Aarhus

Grupele EHF European League

Grupa A: SG Flensburg-Handewitt (Germania), AHC Potaissa Turda (România), Saint-Raphael Var Handball (Franța), IRUDEK Bidasoa Irun (Spania)

Grupa B: Montpellier Handball (Franța), Rebud KPR Ostrovia Ostrow Wlkp (Polonia), THW Kiel (Germania), BSV Bern (Elveția)

Grupa D: FC Porto (Portugalia), Knattspyrnufelagio Fram (Islanda), Elverum Handball (Norvegia), HC Kriens-Luzern (Elveția)

Grupa E: MT Melsungen (Germania), FTC-Green Collect (Ungaria), Sport Lisboa e Benfica (Portugalia), HF Karlskrona (Suedia)

Grupa F: IFK Kristianstad (Suedia), HC Vardar 1961 (Macedonia de Nord), Fenix Toulouse (Franța), MRK Sesvete (Croația)

Grupa G: Fredericia Handboldklub (Danemarca), TATRAN Presov (Slovacia), Recken – TSV Hannover-Burgdorf (Germania), IK Savehof (Suedia)

Grupa H: Kadetten Schaffhausen (Elveția), RK Nexe (Croația), Abanca Ademar Leon (Spania), RK Partizan AdmiralBet (Serbia).