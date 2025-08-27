Sâmbătă, 30 august, începând cu ora 18.00, Sala sporturilor Lascăr Pană din Baia Mare găzduiește meciul dintre CS Minaur Baia Mare și UMF Stjarnan (Islanda) din turul preliminar al Ligii Europa. Intrarea suporterilor se face pe bază de bilet în valoare de 35 lei.

Biletele se potmachiziționa de la sediul clubului (vineri între orele 10.00 și 14.00) și de la casieria Sălii Sporturilor în ziua meciului ăntre orele 16.30 și 18.30.

Persoanele cu dizabilitati, elevii si persoanele cu vârsta peste 70 de ani vor avea acces gratuit.

Meciurile din turul preliminar vor avea loc între 30 august și 7 septembrie. Grupele EHF European League se vor disputa între 14 octombrie și 2 decembrie. Echipele clasate pe primele două locuri din grupe merg în grupele principale, care se vor desfășura între 17 februarie și 10 martie. Play-off-ul se joacă în 31 martie și 7 aprilie. Sferturile sunt planificate în 28 aprilie și 5 mai. Semifinalele și finalele se dispută în 30 și 31 mai (Final Four).