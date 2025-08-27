La data de 27 august a.c., în urma cercetărilor efectuate, polițiștii Postului de Poliție Comunal Mireșu Mare, au identificat două persoane, bănuite de comiterea infracțiunii de furt calificat.

În fapt, la data de 16 iunie a.c., polițiștii din Mireșu Mare au fost sesizați prin plângere de către o femeie de 43 de ani cu privire la faptul că în urmă cu câteva zile, persoane necunoscute i-ar fi sustras din curtea imobilului două biciclete în valoare de 1.900 de lei.

De îndată, poliţiştii au demarat activităţi specifice în vederea identificării persoanelor bănuite de comiterea faptei, recuperării prejudiciului şi dispunerii măsurilor legale.

Activităţile desfăşurate de poliţişti au condus la identificarea a doi tineri, de 15 şi 18 ani, bănuiţi de comiterea faptei.

Sub supravegherea procurorului de caz, polițiștii continuă cercetările într-un dosar penal întocmit pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, în vederea dispunerii măsurilor legale.