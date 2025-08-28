Școala de Artă “Gheoghe Chivu” din Sighetu Marmației face înscrieri, în perioada 3-19 septembrie, de luni până vineri, în intervalul orar 10.00-18.00, la sediul școlii, str. Traian, nr. 1-3. Anul educațional 2025-2026 cuprinde următoarele categorii: Muzică – canto muzică populară, canto muzică ușoară, instrumente: pian, vioară, saxofon, orgă, tobe, chitară; Arte plastice – pictură, desen, iconografie; Coregrafie – dans clasic (balet) și de societate, showdance, dans contemporan, instructor coregrafi (dans sportiv), inițiere coregrafică; Artă populară – cusut, țesut, confecționat zgărdane.

Verificarea aptitudinilor are loc în 23-24 septembrie, iar afișarea rezultatelor în 26 septembrie.