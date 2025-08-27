La data de 26 august a.c., în jurul orei 14.20, polițiștii din Groși au intervenit pentru aplanarea unei stări conflictuale pe raza localității Remetea Chioarului, în urma unei sesizări primite prin S.N.U.A.U 112.

Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului, unde au constatat faptul că, pe fondul unor neînţelegeri, mai multe persoane provocau scandal și își adresau reciproc injurii.

În timpul conflictului, un bărbat și o femeie ar fi fost agresați. Bărbatul a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Atât bărbatul, cât şi femeia au refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

Polițiștii, sub supravegherea procurorului de caz, efectuează în continuare cercetări pentru comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.