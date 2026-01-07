Sâmbătă, 10 ianuarie, de la ora 19.00, în “Jotron Arena” se va disputa partida dintre Larvik HK și CS Minaur, joc din cadrul primei etape a grupelor EHF European League (Grupa A). Partida va fi arbitrată de finlandezii Sami Kinnari și Johan Skogberg, în timp ce delegat EHF va fi Ilmars Kazinieks (Letonia). Meciul poate fi urmărit în direct la Digi Sport 3.

Lotul echipei Larvik

Portari: 12. Dina Frisendal (2/0), 16. Lea Lokke-Owre, 23. Christine Neumann Strom (2/0), 31. Tuva Engh Auby, 30. Sigrid Ellingsen

Extremă stânga: 5. Kine Hauge Kvalsund (2/1), 7. Sara Berg (2/10)

Extremă dreapta: 4. Charlotte Koffeld Iversen (2/2), 15. Guro Ramberg (2/12s)

Pivot: 8. Martine Wolff (2/0), 18. Tirill Alexandrine Solumsmoen Morch (2/6), 25. Tiril Birgitte Rosenberg (2/3)

Inter stânga: 10. Julie Hulleberg, 20. Ingrid Vinjevoll, 26. Maja Furu Sateren (2/11)

Centru: 3. Mari Kirkeby Stensrud (2/0), 11. Froydis Wiik Seierstad (2/7), 22. Andrea Ronning (însărcinată), 66. Christina Pedersen (Danenarca, 2/7)

Inter dreapta: 6. Constance Hedenstad, 24. Amanda Maria Kurtovic (2/6)

Staff: Henrik Signell (Suedia, principal), Lene Rantala (Danemarca, secund), Martin Reiersen (cu portarii), Jørgen Eia Bringedal (fizioterapeut)

Pentru a ajunge în faza grupelor, Larvik a jucat un tur preliminar, la fel ca Minaur, reușind să se impună în fața echipei norvegiene Molde, după 32-33 în deplasare și 34-23 pe teren propriu.

Lotul echipei CS Minaur Baia Mare

Portar: 53. Yuliya Dumanska (2/0), 16. Clara Beatrice Preda, 85. Daria Maria Tocaciu (1/0)

Extremă stânga: 21. Fie Woller (2/8), 15. Denisa Romaniuc (1/0)

Inter stânga: 13. Maria Gomes de Costa (2/7), 6. Emilia Anna Galinska (2/0), 24. Maria Groșan

Centru: 2. Andreea Maria Ianăși (1/0), 4. Sorina Brîndușa, 5. Cristina Hrihor, 33. Amelia Julia Lundback (2/6), 84. Dziyana Ilyna (2/11), 8. Teodara Lavinia Damian

Inter dreapta: 28. Nikoletta Papp (2/6), 14. Mălina Avădanei (1/0), 99. Anca Georgiana Mițicuș (2/0)

Extremă dreapta: 10. Jessica Quintino Ribeiro (2/10), 25. Eliza Lăcusteanu (1/0)

Pivot: 93. Alba Chiara Spugnini Santome (2/5), 17. Andriyana Naumenko (1/0)

Oficiali: Joao Alexandre Ferreira Florencio, Alexandru Sabou, Daniel Apostu, Valentina Mitrașcă, Alex Pop

Programul jocurilor pentru Minaur

Sâmbătă, 10 ianuarie, ora 19.00 (Jotron Arena): Larvik HK – CS Minaur

Sâmbătă, 17 ianuarie, 17.00 (Sala Polivalentă “Lascăr Pană”): CS Minaur – Motherson Mosonmagyarovari KC

Sâmbătă, 24 ianuarie, ora 21.00 (Salza Halle, Bad Langensalza): Thuringer HC – CS Minaur

Sâmbătă, 7 februarie, 17.00 (Sala Polivalentă “Lascăr Pană”): CS Minaur – Thuringer

Sâmbătă, 14 februarie, 19.00 (Sala Polivalentă “Lascăr Pană”): CS Minaur – Larvik

Sâmbătă, 21 februarie, 17.00 (UFM Arena, Mosonmagyaróvár): Moson – CS Minaur

Faza grupelor constă în șase runde, care se vor juca între 10/11 ianuarie și 21/22 februarie 2026. Primele două echipe din fiecare grupă se califică în sferturile de finală (martie), în timp ce Final Four-ul este programat pentru 16/17 mai.