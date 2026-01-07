Un accident rutier s-a produs în cursul serii pe DN 1C, pe sectorul de drum dintre localitățile Lăpușel și Hideaga, județul Maramureș. Un autoturism s-a răsturnat în afara părții carosabile, ajungând pe o parte, foarte aproape de trotuar și de un gard.

La fața locului au intervenit echipaje de intervenție, iar traficul a fost îngreunat temporar. Din primele informații, condițiile de carosabil alunecos, cauzate de zăpadă și temperaturile scăzute, ar fi putut contribui la producerea accidentului. Circumstanțele exacte urmează să fie stabilite de autorități.

Atenție, șoferi și pietoni!

În zonă se află cioburi de sticlă împrăștiate pe carosabil și pe marginea drumului, existând risc de pană sau accidentare. Conducătorii auto sunt sfătuiți să circule cu viteză redusă, să păstreze distanța de siguranță și să manifeste maximă prudență.