Centrul Cultural Sighetu Marmației, alături de Primăria și Consiliul Local Sighetu Marmației, organizează cea de-a II-a ediție a Festivalului-Concurs Național de Interpretare Vocală „Cântecul Neamului”.

Evenimentul va avea loc joi, 28 mai, de la ora 18:00, în sala de spectacole a Centrului Cultural Sighetu Marmației, din Piața Libertății nr. 24A.

Publicul va putea urmări Gala Laureaților și recitaluri susținute de soliștii de muzică populară: Paul Marincaș, Ileana Matuș, Marius Iusco, Alexandra Șofron Rus, Traian Frâncu.

Acompaniamentul muzical va fi asigurat de Orchestra Ansamblului Folcloric Mara a Centrului Cultural Sighet, sub bagheta dirijorului Mihai Chiș.

Organizatorii îi invită pe iubitorii folclorului să participe la un spectacol dedicat tradițiilor și valorilor muzicii populare românești.