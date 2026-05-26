După cele șapte etape zonale desfășurate în această primăvară în județul Maramureș, pompierii voluntari și-au demonstrat pregătirea și spiritul de echipă în cadrul concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență.

La începutul lunii iunie, cele mai bune echipaje se vor întrece în etapa județeană a competiției. La linia de start se vor alinia:

SVSU Ardusat

SVSU Coaș

SVSU Cupșeni

SVSU Dumbrăvița

SVSU Remeți

SVSU Săcel

SVSU Vișeu de Jos

Competiția va desemna echipa care va reprezenta județul Maramureș la etapa națională.

Totodată, SVSU Recea, campioana națională en-titre, este calificată direct în finala națională, unde își va apăra titlul obținut anul trecut.

Organizatorii îi încurajează pe participanți să continue pregătirea, întrucât competiția se anunță una extrem de strânsă, în care fiecare secundă poate face diferența.