Sectoare drumuri naționale: circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă. Nu sunt drumuri naționale blocate sau cu trafic restricționat.

Situația stării de practicabilitate a părții carosabile:

• DN1C, E58 și varianta de ocolire a municipiului Baia Mare – zăpadă frământată între 0 și 2 cm;

• DN18 Pasul Gutâi Baia Mare – zăpadă frământată între 0 și 3 cm;

• DN18 Petrova – zăpadă frământată între 0 și 3 cm;

• DN18 și DN17C – zăpadă frământată între 0 și 2 cm;

• DN18 Pasul Prislop – zăpadă frământată între 0 și 1 cm

• DN18B Târgu Lăpuș – zăpadă frământată între 0 și 2 cm;

• DN19 Huta Certeze – zăpadă framântată între 0 și 1 cm,

Intervenții utilaje și material antiderapant:

• Șase utilaje în acțiune pe DN1C, E58 și pe varianta de ocolire a municipiului Baia Mare cu 70 tone de material antiderapant;

• Șapte utilaje în acțiune DN18 Pasul Gutâi cu 44 tone de material antiderapant;

• Patru utilaje în acțiune pe DN19 și DN 18 la Sighetu Marmației cu 96 tone de material antiderapant;

• Cinci utilaje în acțiune pe DN18B Târgu Lăpuș cu 72 tone de material antiderapant;

• Două utilaje în acțiune pe Dealul Hera spre Rona de Jos, Rona de Sus, Petrova, Leordina cu 18 tone de material antiderapant;

• Trei utilaje în acțiune pe DN18 și DN17C cu 34 tone de material antiderapant;

• Șase utilaje în acțiune pe DN18 Pasul Prislop și Borșa cu 40 tone de material antiderapant.

Total: 33 utilaje în acțiune si 374 tone de material antiderapant.

Ninge în județ. Stratul de zăpadă proaspăt depus în afara părții carosabile estr cuprins între 10 și 15 cm. Pe DN18, în Pasul Prislop, ninge viscolit. Vântul prezintă viteze de până la 52 km/h din direcția nord-vest. Se semnalează ceață între km156 și km181. Vizibilitatea în trafic este redusă sub 100 de metri.

• Toate utilajele disponibile sunt în trafic și se intervine cu lamă și material antiderapant pentru deszăpezirea drumurilor naționale.