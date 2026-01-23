Sâmbătă, 24 ianuarie, ora 21.00, în Salza Halle din Bad Langensalza se va disputa partida dintre echipa germană Thuringer HC și CS Minaur Baia Mare, joc din cadrul etapei a 3-a din Grupa A de EHF European League. Partida va fi arbitrată de spaniolii Jesus Alvarez și Miguel Soria, iar delegat EHF va fi cehul Petr Novak. Jocul este tramsmis în direct la Digi Sport 3.

Thuringer HC (numele complet: Thuringer Handball Club Erfurt-Bad Langensalza e. V). Sezonul trecut a fost unul foarte bun pentru echipa antrenată de Herbert Muller și fratele său Helfried Muller. Echipa s-a impus în turneul Final Four de la Graz și a intrat în posesia trofeului Europa League. Apoi, în campionat a terminat pe locul 3, fiind învinsă în semifinale de Ludwigsburg (echipă care s-a desființat și care a câștigat titlul) – a învins însă Dortmund în meciul pentru locurile 3-4. În cupă a fost eliminată în sferturi de Ludwigsburg.

Thuringer are în palmares 7 titluri în Germania (ultimul în 2018), trei Cupe ale Germaniei (ultima în 2019) și o finală de Challenge Cup (2009). În sezonul 2013-2014, HCM Baia Mare a jucat în faza grupelor din Champions League cu Thuringer. Atunci a fost 20-19 pentru Baia Mare pe teren propriu și 29-36 în deplasare. Și atunci antrenori erau tot frații Muller.

Lotul echipei Thuringer (două meciuri)

Portari: 11. Laura Kuske, 1. Christina Lovgren Hallberg (Suedia)

Extremă stânga: 22. Rikke Hoffbeck Petersen (Danemarca, un gol), 26. Anna Szabo (Ungaria, 7 goluri)

Inter stânga: 77. Kelly De Abreu Rosa (Brazilia, 4 goluri), 25. Kim Ott, 29. Johanna Reichert (Austria, 26 goluri), 13. Giulia Guarieiro (Brazilia, 4 goluri),

Centru: 23. Natsuki Aizawa (Japonia, 3 goluri), 38. Dilayla Alarslan, 59. Csenge Kuczora (Ungaria, 5 goluri), 14. Anika Niederwieser (Italia)

Inter dreapta:8. Julie Holm (Danemarca), 20. Jana Scheib (6 goluri)

Extremă dreapta: 7. Lotta Heider (7 goluri), 6. Nathalie Hendrikse (Olanda, un gol)

Pivot: 19. Luca Faragó (Ungaria, 6 goluri), 57. Josefine Hanfland (Austria), 3. Sharon Nooitmeer (Olanda)

Lotul echipei CS Minaur Baia Mare (4 jocuri)

Portar: 53. Yuliya Dumanska (4/0), 16. Clara Beatrice Preda (1/0), 85. Daria Maria Tocaciu (1/0)

Extremă stânga: 21. Fie Woller (4/21), 15. Denisa Romaniuc (1/0)

Inter stânga: 13. Maria Gomes de Costa (4/10), 6. Emilia Anna Galinska (2/0), 24. Maria Groșan

Centru: 2. Andreea Maria Ianăși (3/1), 4. Sorina Brîndușa (1/0), 5. Cristina Hrihor, 33. Amelia Julia Lundback (4/9), 84. Dziyana Ilyna (4/17), 8. Teodara Lavinia Damian

Inter dreapta: 28. Nikoletta Papp (4/15), 14. Mălina Avădanei (1/0), 99. Anca Georgiana Mițicuș (4/2)

Extremă dreapta: 10. Jessica Quintino Ribeiro (4/18), 25. Eliza Lăcusteanu (1/0)

Pivot: 93. Alba Chiara Spugnini Santome (4/20), 17. Andriyana Naumenko (1/0)

Oficiali: Joao Alexandre Ferreira Florencio, Alexandru Sabou, Daniel Apostu, Valentina Mitrașcă, Alex Pop

Programul jocurilor

Etapa 1: Larvik HK – CS Minaur: 26-28; Moson – Thuringer: 36-34

Etapa 2: CS Minaur – Moson: 34-28; Thuringer – Larvik: 36-33

Etapa 3: Thuringer – CS Minaur (sâmbătă, 24 ianuarie, ora 21.00, Salza Halle, Bad Langensalza); Moson – Larvik (sâmbătă, 19.00)

Etapa 4: CS Minaur – Thuringer (sâmbătă, 7 februarie, 17.00, Sala Polivalentă “Lascăr Pană”): Larvik – Moson (duminică, 8 februarie, 17.00)

Etapa 5: CS Minaur – Larvik (sâmbătă, 14 februarie, 19.00, Sala Polivalentă “Lascăr Pană”); Thuringer – Moson (duminică, 15 februarie, 15.00)

Etapa 6: Moson – CS Minaur (sâmbătă, 21 februarie, 17.00, UFM Arena, Mosonmagyaróvár); Larvik – Thuringer (sâmbătă, 21 februarie, 17.00)

Clasament

CS Minaur – 4p (62-54) – 2

Thuringer HC – 2p (70-69) – 2

Mosonmagyarovar – 2p (64-68) -2

Larvik HK – 0p (59-64) – 2

Faza grupelor constă în șase runde, care se vor juca între 10/11 ianuarie și 21/22 februarie 2026. Primele două echipe din fiecare grupă se califică în sferturile de finală din martie 2026, în timp ce Final Four-ul este programat pentru 16/17 mai 2026.

Grupa B: MOL Esztergom – Blomberg-Lippe: 33-32; Chambray – Nykobing: 28-28. Clasament: 1. Nykobinf – 3p; 2. Chambray – 3p; 3. Esztergom – 2p; 4. Blomberg-Lippe – 1p

Grupa C: Lokomotova Zagreb -Rapid București: 28-28; Tertnes Bergen – Oldenburg: 26-31. Clasament: 1. Zagreb -3p; 2. Oldenburg -2p; 3. Rapid – 2p; 4. Tertnes – 1p

Grupa D: Dijon – Viborg: 30-30; Zaglebie Lubin – Corona Brașov: 31-39. Clasament: 1. Dijon – 3p; 2. Viborg – 3p; 3. Corona – 2p; 4. Zaglebie – 0p.

De cinci sezoane, EHF European League se dispută în actualul format. Primul turneu Final Four a avut loc în Baia Mare. CS Minaur a fost în această ultimă fază de două ori.

Palmares

2020-2021 (Baia Mare): 1. Nantes (Franța); 2. Siofok (Ungaria); 3. CS Minaur (România), 4. Herning Ikast (Danemarca)

2021-2022: 1. Bietigheim (Germania); 2. Viborg (Danemarca); 3. Herning Ikast (Danemarca); 4. CS Minaur (România)

2022-2023: 1. Ikast Handbold (Danemarca); 2. Nykobing (Danemarca); 3. Borussia Dortmund (Germania); 4. Thuringer (Germania)

2023-2024: 1. Storhamar (Norvegia); 2. Gloria Bistrița (România); 3. Nantes (Franța); 4. Dunărea Brăila (România)

2024-2025: 1. Thuringer (Germania); 2. Ikast (Danemarca); 3. Dijon Bourgogne (Franța); 4. Blomberg Lippe (Germania).